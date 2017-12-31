Дмитрий Медведев утвердил план финансирования проекта по созданию электронно-лучевого томографа
pixabay.com

pixabay.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий на изготовление элетронно-лучевого томографа с двойным источником излучения

Устройство планируют создать к 2020 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Разработкой томографа займется группа специалистов из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева при участии зарубежных ученых.

«Подписанным постановлением утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на реализацию проекта создания томографа», - говорится в справке к документу.

Объем средств на реализацию проекта за период с 2017 по 2020 годы составит 7,3 млрд рублей. Отмечается, что распоряжение премьер-министра направлено на «разработку, выпуск и внедрение в практическое здравоохранение высокотехнологичных диагностических систем отечественного производства».

К 2020 году будут созданы два образца томографа. Объем экспорта к 2026 году, по подсчетам специалистов, составит около 6 млрд рублей. В справке к распоряжению говорится, что потребность регионов России в компьютерных томографах составляет около 500 единиц.

Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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