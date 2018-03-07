Длительные конфликты приводят к депрессии
pixabay.com

pixabay.com

Сибирские ученые провели эксперимент на самцах мышей

Специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН доказали, что у самцов мышей, которые на протяжении 20 дней находятся в условиях постоянных конфликтов с агрессивно настроенными представителями своего вида, в разных отделах мозга повышается или снижается экспрессия генов семейства коллагена. Это приводит к изменениям в поведении грызунов.

Коллаген – один из главных белков внеклеточного вещества клетки. Он входит в состав волос и ногтей. У белка существует более 30 разновидностей, и каждая из них кодируется собственным геном. Внеклеточный матрикс – это совокупность сложных белков и углеводов, в которую погружены клетки разных видов. Известно, что при мутациях в отдельных генах семейства коллагена появляются нарушения развития нервной системы.

Ученые установили, что регулярные столкновения с другими особями провоцируют у самцов мышей состояние, похожее на депрессию. Особенно отчетливо это проявляется у грызунов, которые постоянно проигрывают в драках. У выигравших самцов наблюдается повышенная агрессивность. Специалисты попытались выяснить, существует ли связь между победами и поражениями и состоянием коллагена внеклеточного матрикса у мышей.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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