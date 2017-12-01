Для диабетиков придумали «умную татуировку»
Для диабетиков придумали «умную татуировку»

Совместная разработка российских и зарубежных ученых поможет людям, страдающим диабетом, отказаться от глюкометров.

Диабетики вынуждены регулярно контролировать уровень глюкозы в крови. Для этого периодически приходится колоть до крови пальцы, чтобы с помощью потративного глюкометра сделать анализ. Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН вместе с британскими и немецкими коллегами нашли другой способ.

Они придумали биодатчик, который можно вживить под кожу и всегда быть в курсе уровня глюкозы. Он представляет собой микрокапсулу с ферментом глюкозооксидаза, который окисляет глюкозу. Продукты этой реакции взаимодейтвуют с особым красителем и заставляют его светиться.

Микрокапсулы вводятся под кожи на участке в несколько миллиметров. По словам ученых, их можно считать своеобразной «умной татуировкой», чувствующей глюкозу и сигнализирующей о ее уровне светом. Работать такая «татуировка» может около года, пока микрокапсулы не распадутся.

Пока создание микрокапсул занимает слишком много времени и специалистам удается получать их только для научных целей. Однако они надеются, что рано или поздно такие капсулы начнут выпускаться в промышленных масштабах, пишет «Наука и жизнь».

Теги:
Места: Россия
События: здоровье
Персоны: ученые
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