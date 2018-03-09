Дальнему Востоку угрожают серьезные наводнения
В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет
Согласно прогнозам центра «Антистихия», число крупных наводнений на территории Дальнего Востока из-за муссонных дождей в первой четверти ХХI века может увеличиться в два раза.
Риски возникновения чрезвычайных происшествий на фоне глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.
Специалисты подсчитали, что в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут порядка 60 процентов жителей России.
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная Россия»Далее в рубрике Как создают животных-мутантовИзобретение редактора генов CRISPR-Cas считается революцией в мире биологии Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Есть ли жизнь без интернета?Что будет, если Запад решит отключить Россию от всемирной паутины
Комментарии