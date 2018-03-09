Дальнему Востоку угрожают серьезные наводнения

Согласно прогнозам центра «Антистихия», число крупных наводнений на территории Дальнего Востока из-за муссонных дождей в первой четверти ХХI века может увеличиться в два раза.

Риски возникновения чрезвычайных происшествий на фоне глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

Специалисты подсчитали, что в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут порядка 60 процентов жителей России.

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