Дальнему Востоку угрожают серьезные наводнения
pixabay.com

pixabay.com

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет

Согласно прогнозам центра «Антистихия», число крупных наводнений на территории Дальнего Востока из-за муссонных дождей в первой четверти ХХI века может увеличиться в два раза.

Риски возникновения чрезвычайных происшествий на фоне глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

Специалисты подсчитали, что в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут порядка 60 процентов жителей России.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная Россия»

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Как создают животных-мутантов Далее в рубрике Как создают животных-мутантовИзобретение редактора генов CRISPR-Cas считается революцией в мире биологии Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Есть ли жизнь без интернета?Что будет, если Запад решит отключить Россию от всемирной паутины Есть ли жизнь без интернета?

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО