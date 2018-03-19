На Дальнем Востоке разработали полезный шоколад с женьшенем
pixabay.com

pixabay.com

В продукте использован дикий сорт «корня жизни» из Лазовского района Приморского края

Специалисты Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня. Данный ингредиент получен особым способом, который сохраняет максимальный эффект биологически активных веществ растения.

Автор разработки, аспирант департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Майя Разгонова рассказала, что при получении экстракта женьшеня использовалась технология сверхкритической экстракции с помощью углекислого газа, которая осуществлялась под давлением 400 бар. Извлечение ценных компонентов, по ее словам, происходит на наноуровне.

«Сверхкритическая СО2-экстракция позволяет получить концентрат с практически идентичным природным соотношением биологически активных веществ растения. Новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, полезен и вкусен», - отметила Разгонова.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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