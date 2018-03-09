Чемпионат Европы по профмастерству EuroSkills пройдет в Санкт-Петербурге
vestifinance.ru

vestifinance.ru

Соревнования состоятся в 2022 году

Кандидатуру северной столицы утвердили единогласно в Будапеште представители 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Заявку Санкт-Петербурга одобрил совет директоров соревнования после визита в город в феврале 2018 года.

Окончательное решение было принято после презентации заявки города и открытого голосования членов европейской организации. Вердикт огласила президент WorldSkills Europe Дита Траидас.

Она сказала: «Санкт-Петербург очень серьезно готовится к чемпионату EuroSkills 2022. Мы видели на визите в феврале, что у мероприятия очень серьезная поддержка со стороны WorldSkills Russia, администрации, правительства и работодателей. У России большой опыт в организации национальных соревнований, что гарантирует проведение чемпионата Европы на высшем уровне».

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает, что город является наиболее активно развивающимся регионом России. По его мнению, чемпионат привлечет внимание к рабочим профессиям среди молодежи, предпринимателей и директоров промышленных предприятий.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Теги:
События: общество
Нейросеть поможет ученым искать полезные вещества в растениях Далее в рубрике Нейросеть поможет ученым искать полезные вещества в растенияхИскусственному интеллекту поручат рутинную работу по анализу микроснимков Читайте в рубрике «Прощай, школа!» Никто не хотел умиратьЛитвиненко, Березовский, Потеев, Скрипаль… Кто следующий? Никто не хотел умирать

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО