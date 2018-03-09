Чемпионат Европы по профмастерству EuroSkills пройдет в Санкт-Петербурге

Соревнования состоятся в 2022 году
Кандидатуру северной столицы утвердили единогласно в Будапеште представители 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Заявку Санкт-Петербурга одобрил совет директоров соревнования после визита в город в феврале 2018 года.
Окончательное решение было принято после презентации заявки города и открытого голосования членов европейской организации. Вердикт огласила президент WorldSkills Europe Дита Траидас.
Она сказала: «Санкт-Петербург очень серьезно готовится к чемпионату EuroSkills 2022. Мы видели на визите в феврале, что у мероприятия очень серьезная поддержка со стороны WorldSkills Russia, администрации, правительства и работодателей. У России большой опыт в организации национальных соревнований, что гарантирует проведение чемпионата Европы на высшем уровне».
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает, что город является наиболее активно развивающимся регионом России. По его мнению, чемпионат привлечет внимание к рабочим профессиям среди молодежи, предпринимателей и директоров промышленных предприятий.
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