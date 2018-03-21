Человечество накапливает мутации и деградирует
Человечество накапливает мутации и деградирует

Человеческий генофонд ухудшается из-за ослабления естественного отбора

Доктор биологических наук, специалист по теории эволюции и популяризатор науки Александр Марков пояснил, что ранее люди, имевшие врожденные заболевания или рождавшиеся слабыми, погибали вскоре после появления на свет. Неблагоприятные мутации «отбраковывались» естественным образом.

Ситуация изменилась в XIX-XX веках с революции в медицине и социальном обеспечении – появлением антибиотиков, программ по реабилитации и тому подобного.

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Места: Россия
Персоны: ученые
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