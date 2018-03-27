НА МКС будут имитировать земные сутки

Светодиодные системы разработаны Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» и призваны обеспечить космонавтам правильный режим дня, а также психологически комфортное пребывание на орбите.

В их характеристики заложено динамическое изменение освещения, что позволяет имитировать разное время суток на Земле. По словам медиков, это положительно отразится на здоровье находящихся на МКС космонавтов, поскольку системы навязывают человеку естественный суточный ритм.

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