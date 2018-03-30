«Брат» робота «Федора» первым испытает новый российский космический корабль

Усовершенствованный робот «Федор» станет первым членом экипажа российского космического корабля «Федерация», но при этом он получит другое имя, рассказал технический директор предприятия-изготовителя НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Ранее появилась информация, что «Федор» первым полетит на новом российском корабле. Ожидается, что робот примет участие в трех тестовых полетах – в 2022 году, со стыковкой к МКС в 2023 году и с космонавтами на борту в 2024 году.

«Это (будет) не совсем «Федор», который существует сейчас, это уже следующие версии «Федора», какие-то другие роботы на основе той технологии, которая была разработана», - заявил Дудоров.

Он уточнил, что в ходе первого полета корабля перед роботом стоит задача собрать данные, чтобы разработчики смогли оценить шансы управления кораблем с его участием.

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