В Ботаническом саду ТГУ распустились выведенные российскими учеными сорта азалий
pixabay.com

pixabay.com

В настоящее время в оранжерее подрастают около 50 новых гибридов

В Ботаническом саду Томского государственного университета (ТГУ) расцвела самая многочисленная коллекция азалий, собранная учеными с момента его основания.

В последние годы она значительно пополнилась и теперь представлена сотням сортов. Среди них встречаются азалии европейской селекции, растения, привезенные из стран постсоветского пространства и из Азии, а также сорта, выведенные отечественными селекционерами.

Размер цветков растений, имеющихся в Сибирском ботаническом саду (СибБС), достигает от одного до десяти сантиметров. Наименования сортов зачастую посвящены женщинам: «Госпожа Жерар Кинт», «Кассандра», «Мадам Жан Петерс», «Мишель-Мари», «Инга». Российские сорта азалий носят такие названия, как «Героям Войны», «Юрий Гагарин», «Мир».

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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