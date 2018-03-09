В Ботаническом саду ТГУ распустились выведенные российскими учеными сорта азалий

В Ботаническом саду Томского государственного университета (ТГУ) расцвела самая многочисленная коллекция азалий, собранная учеными с момента его основания.

В последние годы она значительно пополнилась и теперь представлена сотням сортов. Среди них встречаются азалии европейской селекции, растения, привезенные из стран постсоветского пространства и из Азии, а также сорта, выведенные отечественными селекционерами.

Размер цветков растений, имеющихся в Сибирском ботаническом саду (СибБС), достигает от одного до десяти сантиметров. Наименования сортов зачастую посвящены женщинам: «Госпожа Жерар Кинт», «Кассандра», «Мадам Жан Петерс», «Мишель-Мари», «Инга». Российские сорта азалий носят такие названия, как «Героям Войны», «Юрий Гагарин», «Мир».

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Наука и технологии»