Борьба за молодость

Мечты о вечной молодости существуют у людей еще со времен древней Греции.

По слухам, данный источник искал еще шумерский правитель Гильгамеш, который правил в конце XXVII - начале XXVI веков до нашей эры.

Эволюция и развитие науки, могут сделать мечты реальностью. В современном мире большинство ученых говорят, что старение – это болезнь, с которой они пытаться бороться. Ведь это избавит человечество от возрастных заболеваний, в число которых входит рак и болезнь Альцгеймера, кроме того научные сотрудники собираются увеличить продолжительность жизни.

На сегодняшний день, все методы борьбы со старением сводятся к ликвидации какого-либо «симптома» данного процесса – будь то «дефектные» клетки или короткие теломеры. И это довольно разумно, так как в силу организм с возрастом копит всяческие «поломки» и «ошибки», приводящие к старости и смерти.

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