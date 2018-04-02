«Бог ветров» настроит климатические модели
Оригинальность нового метода основана на точности воспроизведения климата
Российские ученые совместно с зарубежными коллегами разработали уникальный метод автоматизированной настройки климатических моделей Aeolus, основанный на оптимизации новой функции, которая описывает точность воспроизведения климата.
Открытие получило название в честь древнегреческого бога ветров Эола.
По словам доктора физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы отделения геофизики физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Алексея Елисеева, климатические модели необходимы для исследования чувствительности Земли к различным воздействиям.
Он отметил, что в основе моделирования лежит мощный физико-математический аппарат.
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике На МКС установят дополнительные батареи для питания роботов-космонавтовИх разместят внутри и снаружи станции
Комментарии