«Бог ветров» настроит климатические модели
pixabay.com

pixabay.com

Оригинальность нового метода основана на точности воспроизведения климата

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами разработали уникальный метод автоматизированной настройки климатических моделей Aeolus, основанный на оптимизации новой функции, которая описывает точность воспроизведения климата.

Открытие получило название в честь древнегреческого бога ветров Эола.

По словам доктора физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы отделения геофизики физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Алексея Елисеева, климатические модели необходимы для исследования чувствительности Земли к различным воздействиям.

Он отметил, что в основе моделирования лежит мощный физико-математический аппарат.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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