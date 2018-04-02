«Бог ветров» настроит климатические модели

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами разработали уникальный метод автоматизированной настройки климатических моделей Aeolus, основанный на оптимизации новой функции, которая описывает точность воспроизведения климата.

Открытие получило название в честь древнегреческого бога ветров Эола.

По словам доктора физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы отделения геофизики физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Алексея Елисеева, климатические модели необходимы для исследования чувствительности Земли к различным воздействиям.

Он отметил, что в основе моделирования лежит мощный физико-математический аппарат.

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