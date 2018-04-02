Блокчейн придет в школы и сады
pixabay.com

pixabay.com

Ученые Новосибирска предложили использовать технологию для записи в образовательные учреждения

С такой инициативой выступил заместитель директора по научной работе Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Михаил Марченко.

Он отметил, что на сегодняшний день в городе обсуждается возможность использования блокчейна для организации электронной очереди в детские сады и школы.

Марченко предложил испытать технологию в Новосибирске, а в случае успешного эксперимента распространить данную практику на другие города России.

«Главная проблема, мешающая внедрению технологии блокчейн — это отсутствие единой платформы (отечественной). Существуют нарекания к скорости операций. Важно обеспечить безопасность системы, предотвратить атаки и взломы», - сказал он.

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Места: Россия
События: наука
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