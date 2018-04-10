Биосенсоры станут доступнее
Ученым удалось удешевить и упростить их производство
Биосенсоры могут распознавать химический состав и структуру сложных биологических молекул, ориентируясь на их взаимодействие со светом электро- и прочими формами энергии. Сенсоры используются в приборах, предназначенных для поиска опасных молекул и раковых клеток в живом организме, а также способных определять видовой состав микробов и вирусов.
В настоящее время при их производстве применяется золото и другие благородные металлы, которые дороги и обладают рядом недостатков. В частности, они несовместимы с нынешними технологиями печати микрочипов, что делает их производство значительно дороже.
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