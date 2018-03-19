Биологи получили стероидный гормон из корневищ тропического растения
pixabay.com

pixabay.com

Ученые МГУ им. М.В. Ломоносова применили в работе ультразвук

Исследователи извлекли из тропического растения под названием диоскорея дельтовидная стероидные гормоны. Самым быстрым и эффективным методом получения целевых компонентов стала экстракция под действием ультразвука.

«Работа была направлена на подбор условий количественного (полного) извлечения физиологически активных компонентов из такого перспективного источника как клеточная биомасса», - пояснил кандидат химических наук, научный сотрудник кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Андрей Ставрианиди.

По словам ученого, полученные результаты могут быть применены для изучения реакции растения на изменяющиеся условия культивации и для выработки ключевых компонентов.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Организации: МГУ
Новое устройство защитит здоровье при лучевой терапии Далее в рубрике Новое устройство защитит здоровье при лучевой терапииСибирские ученые напечатали коллиматор на 3D-принтере

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО