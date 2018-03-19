Биологи получили стероидный гормон из корневищ тропического растения

Исследователи извлекли из тропического растения под названием диоскорея дельтовидная стероидные гормоны. Самым быстрым и эффективным методом получения целевых компонентов стала экстракция под действием ультразвука.

«Работа была направлена на подбор условий количественного (полного) извлечения физиологически активных компонентов из такого перспективного источника как клеточная биомасса», - пояснил кандидат химических наук, научный сотрудник кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Андрей Ставрианиди.

По словам ученого, полученные результаты могут быть применены для изучения реакции растения на изменяющиеся условия культивации и для выработки ключевых компонентов.

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