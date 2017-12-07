Биологи из МГУ нашли живородящих морских червей

Биолог выяснила, что червеобразные обитатели морей этого вида не только вынашивают личинок внутри себя, но и имеют в организме специальное «детское место», по функциям подобное плаценте.

Вскрытия особей женского пола показали, что в полости их тела содержатся эмбрионы, связанные мостиками цитоплазмы с окружающими их клетками вазоперитонеальной ткани, содержащими множество гранул гликогена.

В ходе развития эмбрион становится личинкой актинотрохой и покидает организм матери.

Форониды — морские беспозвоночные, внешне похожие на червей. Они были открыты сравнительно недавно и пока плохо изучены. Известно, что форониды ведут прикрепленный образ жизни и поедают тех, кто прилипает к их щупальцам, говорится в статье, опубликованной в Journal of Morphology.

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