Биологи из МГУ нашли живородящих морских червей
pixabay.com

pixabay.com

Сотрудница Биологического факультета МГУ Елена Темерева обнаружила живородящих форонид Phoronis embryolabi

Биолог выяснила, что червеобразные обитатели морей этого вида не только вынашивают личинок внутри себя, но и имеют в организме специальное «детское место», по функциям подобное плаценте.

Вскрытия особей женского пола показали, что в полости их тела содержатся эмбрионы, связанные мостиками цитоплазмы с окружающими их клетками вазоперитонеальной ткани, содержащими множество гранул гликогена.

В ходе развития эмбрион становится личинкой актинотрохой и покидает организм матери.

Форониды — морские беспозвоночные, внешне похожие на червей. Они были открыты сравнительно недавно и пока плохо изучены. Известно, что форониды ведут прикрепленный образ жизни и поедают тех, кто прилипает к их щупальцам, говорится в статье, опубликованной в Journal of Morphology. 

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