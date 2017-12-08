Биологи изучают устойчивость пчел к губительной болезни

Биологи из Томского государственного университета изучают факторы, обеспечивающие иммунную защиту медоносных пчел от губительной болезни, вызывающей массовую гибель этих насекомых на протяжении последних десяти лет.

Одной из наиболее вероятных причин массовой гибели пчел во всем мире многие исследователи называют нозематоз – заболевание, вызываемое простейшими паразитами.

Вместе с тем, ученые заметили удивительный факт: опасный недуг поражает не всех особей, в одном улье могут соседствовать больные и здоровые насекомые.

По словам доцента кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Надежды Островерховой, существует два типа нозематоза.

«При наличии первого пчелы гибнут из-за поражения кишечника, но более опасным признан второй тип, вызывающий тяжелую и непредсказуемую форму заболевания – нозематоз типа С», –пояснила биолог.

Она уточнила, что при наличии второго типа заболевания пчелы без видимых причин покидают улей и больше туда не возвращаются.

Исследования, которые выполнили биологи ТГУ, дали неожиданный результат. Оказывается, нозематоз существует в Сибири не менее полувека, но массовой гибели пчел он не вызывает. Биологи ТГУ считают, что нозематоз ведет себя подобно палочке Коха в организме человека. Не исключено, что иммунитет к паразитическому заболеванию, имеющийся у некоторых пчел, обусловлен генетическими особенностями.

Результаты, полученные учеными, помогут приблизиться к пониманию механизмов формирования устойчивости пчел к инфекционным заболеваниям, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ТГУ.

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