Беспилотники научат видеть

Она разрабатывается специалистами Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) по заказу Минобороны. Система будет устанавливаться на все виды воздушных, наземных и подводных беспилотников.

Разработка располагает функциональными возможностями, которые сопоставимы с человеческими глазами. Для их расширения предполагается задействовать фотобанки «Яндекс» и Google. Кроме того, беспилотники и сами будут делать снимки.

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