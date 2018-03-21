Из березовой коры извлекли антиоксидант для борьбы с раком

Ученые Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) извлекли из березовой коры полезные антиоксиданты, которые обладают антибактериальными, антивирусными, жаропонижающими и ранозаживляющими свойствами, а также положительно влияют на функции печени.

По словам исследователей, противоопухолевая активность веществ в сочетании с низкой токсичностью делают возможным их применение в разработке противораковых препаратов.

Эксперимент проводился в центре коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» в Архангельске.

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