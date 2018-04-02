Белых медведей проверят на «химию»

Речь идет о медведях, обитающих на Земле Александры – острове, входящем в состав архипелага Земля Франца-Иосифа. Специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН проверят их на присутствие в организме различных ядовитых химических веществ.

В частности, исследователи будут искать следы присутствия пестицидов и гербицидов, а также полихлорированных бифенилов (стойкие органические загрязнители). С этой целью они будут отбирать у животных пробы жира. После этих процедур медведей снабдят ошейниками, позволяющими отслеживать перемещения хищников.

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