Белых медведей проверят на «химию»
Белых медведей проверят на «химию»

Ученые намерены возобновить работу по мечению северных хищников

Речь идет о медведях, обитающих на Земле Александры – острове, входящем в состав архипелага Земля Франца-Иосифа. Специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН проверят их на присутствие в организме различных ядовитых химических веществ.

В частности, исследователи будут искать следы присутствия пестицидов и гербицидов, а также полихлорированных бифенилов (стойкие органические загрязнители). С этой целью они будут отбирать у животных пробы жира. После этих процедур медведей снабдят ошейниками, позволяющими отслеживать перемещения хищников.

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Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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