Байкал станет океаном

Евразия через 200 миллионов может расколоться на две части, а на месте озера Байкал появится новый океан, рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ СО РАН и лаборатории эволюции палеоокеанов и мантийного магматизма НГУ доктор геолого-минералогических наук Сергей Кривоногов.

По его словам, в земной коре, прямо посередине Евразии, находится огромный раскол — Байкальская рифтовая зона, который постепенно расширяется и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части.

«Современный байкальский рифт (раскол) зародился в кайнозойскую эру, несколько десятков миллионов лет назад, и вступил в активную фазу своего развития всего пять — семь миллионов лет назад», — пояснил ученый.

Рифт — это трещина в земной коре. Развитие внутриконтинентального рифта сопровождается активным вулканизмом.

Древний рифтогенез происходил на месте Байкала и в более отдаленные геологические эпохи — в мезозое и палеозое. В регионе распространена система позднемезозойских впадин, имеющих рифтовую природу, но они отличаются от впадин современного рифта. В эти впадины с гор с водными потоками сносился обломочный материал. Соответственно, там стали накапливаться осадочные толщи, которые являются своеобразным архивом природных изменений. По этим «записям» можно прочитать, какие события происходили во впадинах и их окружении и в какое время.

Кривоногов сумел сделать обобщение имеющихся материалов, добавив свои собственные результаты. Ранее подобного полного обзора по Байкальской рифтовой зоне не делалось.

Кроме того, ученые установили, что горы вокруг Байкала продолжают расти, в среднем на 5—6 миллиметров в год — это очень большие скорости воздымания. При этом примерно на 3—4 миллиметра в год углубляются днища впадин.

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