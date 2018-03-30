Бактериям космическая радиация не страшна
Найдено подтверждение теории о внеземном происхождении жизни
Ученые МГУ имени М.В. Ломоносова и их коллеги из ряда отечественных НИИ, а также Берлинского технического университета обнаружили неуязвимость цианобактерий (сине-зеленых водорослей) перед космическим излучением.
Специалисты исследовали бактерии, которые побывали на орбите в спутнике «Фотон-М4». Они установили, что пребывание в космосе негативно отразилось на работе светособирающих комплексов бактерий – фикобилисом. Однако этот процесс оказался обратим – клетки восстановили свою активность, попав в привычные условия.
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