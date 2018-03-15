Бактерии поймают на световой крючок
Ученые открыли новый вид загнутых лучей света
Открытие стало еще одним опровержением теории о том, что свет движется только по прямой и меняет траекторию только при взаимодействии с оптическими приборами или различными предметами.
Физикам из России, Великобритании, Израиля и США в ходе экспериментов с наночастицами из диэлектрических материалов необычной формы удалось получить искривленный световой пучок, который они назвали фотонным крюком.
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