Бактерии поймают на световой крючок

Открытие стало еще одним опровержением теории о том, что свет движется только по прямой и меняет траекторию только при взаимодействии с оптическими приборами или различными предметами.

Физикам из России, Великобритании, Израиля и США в ходе экспериментов с наночастицами из диэлектрических материалов необычной формы удалось получить искривленный световой пучок, который они назвали фотонным крюком.

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