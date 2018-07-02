Ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта в медицине учреждена в РФ

Она призвана ускорить внедрение передовых технологий в здравоохранении
При поддержке Российской венчурной компании (РВК) в России создана Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине. Она будет способствовать внедрению отечественных продуктов в области технологий ИИ в клиническую практику на Родине и за рубежом.
Решение о создании Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» было принято на Всероссийском консилиуме заслуженных врачей, который состоялся в Москве в конце июня.
«Ассоциация учреждена при поддержке РВК для ускоренного внедрения передовых технологий искусственного интеллекта в клиническую практику и развития продуктов рынков «Нейронет» и «Хелснет» Национальной технологической инициативы (НТИ)», - сообщили в пресс-службе РВК.
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