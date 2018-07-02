Ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта в медицине учреждена в РФ

При поддержке Российской венчурной компании (РВК) в России создана Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине. Она будет способствовать внедрению отечественных продуктов в области технологий ИИ в клиническую практику на Родине и за рубежом.

Решение о создании Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» было принято на Всероссийском консилиуме заслуженных врачей, который состоялся в Москве в конце июня.

«Ассоциация учреждена при поддержке РВК для ускоренного внедрения передовых технологий искусственного интеллекта в клиническую практику и развития продуктов рынков «Нейронет» и «Хелснет» Национальной технологической инициативы (НТИ)», - сообщили в пресс-службе РВК.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике