Аспирин бессилен при мутации генов
Одной трети населения России это лекарство принимать бесполезно
На успешность и безопасность лечения заболеваний влияет состояние генов человека. При наличии изменений в них медицинские препараты могут оказаться бессильными или и вовсе оказать негативный эффект.
Ученые отмечают, что аспирин и другие лекарства, имеющие в своей основе салициловую кислоту обладают заметным противоонкологическим свойством, а также значительно повышают шансы на выживаемость после химиотерапии. Однако мутации в генах способны свести на нет его лечебные свойства.
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