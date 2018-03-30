Аспирин бессилен при мутации генов
Аспирин бессилен при мутации генов

Одной трети населения России это лекарство принимать бесполезно

На успешность и безопасность лечения заболеваний влияет состояние генов человека. При наличии изменений в них медицинские препараты могут оказаться бессильными или и вовсе оказать негативный эффект.

Ученые отмечают, что аспирин и другие лекарства, имеющие в своей основе салициловую кислоту обладают заметным противоонкологическим свойством, а также значительно повышают шансы на выживаемость после химиотерапии. Однако мутации в генах способны свести на нет его лечебные свойства.

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