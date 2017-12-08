Аспирантам придется учиться дольше
Аспирантам придется учиться дольше

В Минобрнауки обсуждают возможность увеличения срока обучения в аспирантуре до шести лет.

По словам заместителя главы ведомства Григория Трубникова, аспирантура должна быть двухэтапной. Итогом первых 2-3 лет станут традиционные три экзамена и защита квалификационной рабты, а на втором этапе аспирант должен сосредоточиться на конкретной тематике и обязательно защитить по ней кандидатскую диссертацию.

Первый этап будет финансироваться из бюджета, а второй – как из бюджета, так и с помощью грантов, передает ТАСС.

Новая модель аспирантуры получит закрепление в законе «О науке и научной деятельности», проект которого разрабатывается в настоящее время.

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