Аспирантам придется учиться дольше
В Минобрнауки обсуждают возможность увеличения срока обучения в аспирантуре до шести лет.
По словам заместителя главы ведомства Григория Трубникова, аспирантура должна быть двухэтапной. Итогом первых 2-3 лет станут традиционные три экзамена и защита квалификационной рабты, а на втором этапе аспирант должен сосредоточиться на конкретной тематике и обязательно защитить по ней кандидатскую диссертацию.
Первый этап будет финансироваться из бюджета, а второй – как из бюджета, так и с помощью грантов, передает ТАСС.
Новая модель аспирантуры получит закрепление в законе «О науке и научной деятельности», проект которого разрабатывается в настоящее время.Далее в рубрике Эндокринологи из России нашли комбинацию генов для защиты от аутоиммунных заболеванийВ Эндокринологическом научном центре Минздрава России исследовали генетическую предрасположенность граждан России к развитию аутоиммунных заболеваний, которые поражают железы внутренней секреции Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Аритмию можно победитьРецепторы адреналина влияют на мерцательную аритмию
Комментарии