В «Артеке» появится свой научный парк

О планах по созданию научных парков для детей накануне рассказал президент России Владимир Путин. Директор «Артека» Алексей Каспржак пояснил, что в их основе лежит идея об одаренности всех детей. Подобные лаборатории позволят им раскрыть и реализовать свой потенциал. По его словам, лагерь – оптимальная среда для этого, сообщает ТАСС.

В настоящее время в «Артеке» действуют лаборатории композитных материалов, радиоэлектроники, робототехники, физики и химии. С ними сотрудничают вузы и высокотехнологичные корпорации.

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