В «Артеке» появится свой научный парк
В Международном детском центре «Артек» планируется открытие собственного научного парка. Базой для него послужат уже имеющиеся на территории лагеря лаборатории.
О планах по созданию научных парков для детей накануне рассказал президент России Владимир Путин. Директор «Артека» Алексей Каспржак пояснил, что в их основе лежит идея об одаренности всех детей. Подобные лаборатории позволят им раскрыть и реализовать свой потенциал. По его словам, лагерь – оптимальная среда для этого, сообщает ТАСС.
В настоящее время в «Артеке» действуют лаборатории композитных материалов, радиоэлектроники, робототехники, физики и химии. С ними сотрудничают вузы и высокотехнологичные корпорации.Далее в рубрике Искусственный интеллект поможет геологам в создании карт месторожденийУченые из Кольского научного центра Российской академии наук разработали метод трехмерного картирования месторождений полезных ископаемых Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Медийная чехарда вокруг ТрампаЭксперты изучили, как неоднократно менялся образ Трампа в российских СМИ
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