Археологи нашли в Крыму «екатерининский» мост
Археологи нашли в Крыму «екатерининский» мост

Ученые Института археологии РАН в ходе раскопок в Крыму нашли участок дороги и каменный мост, построенные в середине XVIII века.

Находка обнаружена на пути из Симферополя в Феодосию, в районе Белогорска. Предполагается, что мост и дорога возводились к большому путешествию Екатерины II на полуостров, которое впоследствии назвали «Таврическим вояжем».

Длина моста составляет порядка 30 метров. Он выполнен из тесанного природного камня. Первоначально у моста был парапет, но со временем он разрушился. Мост был проложен через ручей Ашильм и использовался как минимум до середины XIX столетия.

У моста археологи нашли подковы, фрагменты конской упряжи, пули и медные монеты времен Николая I. По их предположению, здесь мог располагаться постоянный пост на пересечении дорог из Феодосии и Судака, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Мост внесен в список объектов культурного наследия и находится под охраной государства.

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