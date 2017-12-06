Археологи нашли в Крыму древнее захоронение
Археологи нашли в Крыму древнее захоронение

В Крыму на месте пролегания будущей трассы «Таврида» обнаружено захоронение с десятками казненных людей.

Археологи нашли два рва, заполненных человеческими костями. По их подсчетам, здесь были захоронены свыше 70 человек. Причем, все они были обезглавлены – на костях обнаружились следы обрубов, а черепа отсутствовали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего научного сотрудника отдела классической археологии Института археологии РАН Сергея Внукова.

Предварительно находка датируется X-XIII веками. Предполагается, что захоронение могло быть сделано во времена Золотой Орды. Более точно ученые определят временные рамки после исследования найденных в захоронении наконечников для стрел.

Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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