Антибактериальное мыло опасно для здоровья
Антибактериальное мыло опасно для здоровья

В антибактериальном мыле может содержаться антибиотик, разрушающий клетки печени

Группа российских ученых провела исследование и выяснила, что некоторые виды антибактериального мыла, могут нести в себе опасность для организма. Все дело в том, что в мыле используется антибактериальное вещество, которое влияет на клетки печени.

Для проведения исследования специалисты использовали лабораторных мышей. Применение антибактериального вещества повергло нарушению обычной деятельности митохондрий, которые отвечают за энергетическую функцию организма. 

Собственно это нарушение приводит к отмиранию значительного количества клеток печени. После того, как вещество попало в митохондрии, оно начинает разъедать стенки, приводя к образованию дыр. 

Таким образом, органеллы клеток становятся в несколько раз больше, что позволяет проникнуть в митохондрии опасным молекулам, которые вызывают отмирание клеток печени.

Научные сотрудники говорят, что именно по такому принципу антибактериальное вещество, содержащееся в мыле, влияет на организм человека. 

Из-за такого действия в Америке и Европе данное вещество (триклозан) категорически запрещено использовать при изготовлении мыла жидких и твердых сортов. Однако в России такой запрет только рассматривается и обсуждается.

Теги:
События: наука, здоровье
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