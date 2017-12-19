Алтайские ученые презентовали урожай целебных трав для Китая
pixabay.com

pixabay.com

Российские ученые подвели итоги эксперимента по посеву и выращиванию 16 видов китайских лекарственных трав в климатических условиях Алтайского края

Результаты работы представлены на форуме по инвестиционному развитию в области традиционной китайской медицины стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Главной площадкой по переработке сырья в Алтайском крае будет моногород Новоалтайск, который получил статус территории опережающего развития.

Вице –президент совета Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств Сергей Мухортов рассказал, что весной 2017 года были высажены 16 видов «китайских» трав, среди которых вайда красильная, лопух обыкновенный, одуванчик монгольский, володушка китайская, соломоцвет двузубый и другие целебные растения.

По словам заведующего отделом систематики растений Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского государственного университета Сергея Смирнова, по отдельным видам урожайность оказалась выше ожидаемой. Он отметил: «Для традиционной китайской медицины важны не только целебные свойства растений, но и внешняя красота».

В настоящее время потребности азиатского рынка оцениваются в 100 млрд долларов, говорится на портале «Новости сибирской науки».

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Места: Россия
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