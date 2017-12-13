На Алтае разрабатывают лекарства от сердечно-сосудистых патологий на основе растений
pixabay.com

pixabay.com

Алтайский государственный университет реализует проект по созданию лекарственных препаратов из дикорастущего сырья, культивируемого на Алтае

Ученые планируют создать субстанцию в виде сухого экстракта, затем через биологически активную добавку прийти к разработке лекарственного препарата. В реализации проекта участвуют ученые трех подразделений Алтайского госуниверситета: НИИ биологической медицины, Южно-Сибирский ботанический сад и Алтайский центр прикладной биотехнологии.

Перед началом работы исследователи изучили российскую статистику по причинам инвалидизации и летальных исходов среди населения Алтайского края и выяснили, что на первом месте в регионе находится сердечно-сосудистая патология.

Директор НИИ биомедицины АлтГУ, профессор Вячеслав Лампатов заявил: «Поэтому мы приступили к созданию препаратов именно с такой направленностью действия. А в дальнейшем мы планируем разрабатывать лекарственные средства растительного происхождения для регенеративной медицины и лекарства, обладающие адаптогенными (общетонизирующими, укрепляющими) действиями, которые, по нашим предположениям, будут востребованы не только среди простого населения, но и среди спортсменов».

В основу препаратов для повышения иммунитета войдут лекарственные растения, произрастающие на Дальнем Востоке. Среди них много редких и исчезающих растений, таких, как родиола розовая или золотой корень, сообщает портал «Научная Россия». Поэтому ученые намерены разработать аналогичные препараты из растений, распространенных в предгорьях Алтайского края и Республики Алтай.

Уточняется, что АлтГУ участвует во всероссийском проекте по возрождению лекарственного растениеводства.

Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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