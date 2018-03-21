«Алроса» представила детектор определения подлинности бриллиантов
pixabay.com

pixabay.com

Alrosa Diamond Inspector способен выявлять подлинность «лучших друзей девушек»

Российская группа «Алроса» - крупнейшая в мире по объему добычи алмазов –представила первый отечественный прибор для определения бриллиантов природного и синтетического происхождения.

С помощью прибора, получившего название Alrosa Diamond Inspector, можно легко определить бриллианты из природных алмазов, бриллианты из синтетических алмазов, бриллианты из природных облагороженных алмазов, а также обычные фианиты, муссаниты и прочие, которые мошенники часто выдают за благородный камень.

Прибор способен анализировать как отдельные бриллианты, так и бриллианты, зафиксированные в ювелирных изделиях.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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