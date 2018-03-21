«Алроса» представила детектор определения подлинности бриллиантов
Alrosa Diamond Inspector способен выявлять подлинность «лучших друзей девушек»
Российская группа «Алроса» - крупнейшая в мире по объему добычи алмазов –представила первый отечественный прибор для определения бриллиантов природного и синтетического происхождения.
С помощью прибора, получившего название Alrosa Diamond Inspector, можно легко определить бриллианты из природных алмазов, бриллианты из синтетических алмазов, бриллианты из природных облагороженных алмазов, а также обычные фианиты, муссаниты и прочие, которые мошенники часто выдают за благородный камень.
Прибор способен анализировать как отдельные бриллианты, так и бриллианты, зафиксированные в ювелирных изделиях.
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике Когда день равен ночиНа Северном полушарии Земли 20 марта наступила астрономическая весна
Комментарии