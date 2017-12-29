Алгоритм для ДНК-оригами поможет растворить тромбы

Российские ученые совместно с коллегами из США предложили алгоритм компьютерного моделирования сложенных из ДНК трехмерных конструкций-оригами.

Новая технология позволяет создавать из цепочек ДНК различные конструкции, в том числе трехмерные и управляемые.

Такого эффекта ученым удалось добиться благодаря тому, что эти длинные молекулы состоят из нуклеотидов, образующих пары. Задавая последовательность нуклеотидов в цепочке, можно добиться того, что она будет складываться и скрепляться в нужных местах и под нужным углом.

По словам аспиранта факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Артура Залевского, нарисовать проект сложных конструкций ДНК-оригами очень сложно, потому что программа для создания таких проектов предполагает, что рисунки будут двумерными.

«Если проект сложный, очень легко где-то что-то напутать и сгенерировать такой проект, который просто не соберется», — объяснил Залевский.

Созданный российскими учеными алгоритм показывает, сможет ли созданная по проекту конструкция свернуться, и как она будет двигаться, раскрываться и закрываться.

В отличие от аналогов, проект учитывает все виды взаимодействий между частицами, лучше и полнее описывает движения элементов конструкции, а также показывает их более естественными.

Одно из возможных применений ДНК-оригами — использование конструкций в качестве контейнеров, которые могут адресно доставлять лекарства. Например, с помощью таких нанороботов можно растворить тромб, или направить лекарства точно к клеткам раковой опухоли, сообщает «Интдикатор».

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