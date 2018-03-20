3D-принтерам добавили скорости и точности

Команда специалистов во главе с аспирантом Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгением Матвеевым создала экструдер, позволяющий вывести 3D-печать на новый качественный уровень.

Устройство, получившее обозначение FDM ver. 2.0, благодаря применению высокопрочных и жаростойких сплавов имеет в несколько раз более высокую пропускную способность, чем типовые коммерческие аналоги – 800-1000 миллиметров в секунду против 200-300 миллиметров.

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