В 2018 году в Якутию завезут 30 лесных бизонов из Канады

Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев отметил: «Якутия продолжит программу по акклиматизации лесных бизонов. Это позволит улучшить биоразнообразие северного региона. В 2018 году планируем завезти еще 30 особей из национального парка Канады Elk Island».

Он добавил, что в 2017 году в Россию прибыла первая партия бизонов. В настоящее время они содержатся на территории парка «Синяя» в Горном районе.

Афанасьев отметил, что эксперимент будет признан успешным, если бизоны дадут потомство и начнут свободно перемещаться по тайге. По его словам, сейчас животные не уходят далеко от привычных мест. За ними наблюдают с помощью спутниковых ошейников, передает ТАСС.

Ученые считают, что лесные бизоны были распространены на территории современной Якутии. Общее количество особей, проживающих в России, достигло 171. Помимо Якутии, бизонов планируют завезти на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа.

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