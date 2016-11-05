Под Новосибирском при пожаре погибли четыре человека

В результате пожара в частном доме под Новосибирском погибли четыре человека – трое мужчин и дна женщина.

Инцидент произошел в населенном пункте Марусино. Тела погибших были обнаружены при разборе завалов, рассказали РИА «Новости» в экстренных службах региона.

Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Личности жертв происшествия и обстоятельства пожара устанавливаются. Предполагается, что к возгоранию могла привести неосторожность при курении.

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События: происшествия
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