Под Новосибирском при пожаре погибли четыре человека
В результате пожара в частном доме под Новосибирском погибли четыре человека – трое мужчин и дна женщина.
Инцидент произошел в населенном пункте Марусино. Тела погибших были обнаружены при разборе завалов, рассказали РИА «Новости» в экстренных службах региона.
Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Личности жертв происшествия и обстоятельства пожара устанавливаются. Предполагается, что к возгоранию могла привести неосторожность при курении.
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