Новосибирского стрелка довели издевательствами
Студент Новосибирского колледжа мог устроить стрельбу по однокурсникам из-за личного конфликта. Такова предварительная версия следствия.
В прокуратуре региона уточнили, что молодой человек мог взяться за оружие по причине унижений и издевательств со стороны сверстников, сообщает «ФедералПресс».
Инцидент произошел несколько часов назад. Студент пронес в учебное заведение разобранное ружье, собрал его в коридоре, зашел в класс и начал стрелять по однокурсникам. Он ранил одного человека, а затем покончил с собой. Еще три человека пострадали, выпрыгнув в окно, - они получили переломы.
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