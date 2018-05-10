Новосибирского стрелка довели издевательствами

Студент Новосибирского колледжа мог устроить стрельбу по однокурсникам из-за личного конфликта. Такова предварительная версия следствия.

В прокуратуре региона уточнили, что молодой человек мог взяться за оружие по причине унижений и издевательств со стороны сверстников, сообщает «ФедералПресс».

Инцидент произошел несколько часов назад. Студент пронес в учебное заведение разобранное ружье, собрал его в коридоре, зашел в класс и начал стрелять по однокурсникам. Он ранил одного человека, а затем покончил с собой. Еще три человека пострадали, выпрыгнув в окно, - они получили переломы.