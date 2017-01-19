Новосибирский первокласнник получил подарок от Медведева

Первоклассник Дима Куранчев получил новогодний подарок премьер-министра России Дмитрия Медведева. Презент передали депутаты местного заксобрания.

Ранее мальчик написал главе правительства письмо, рассказав, что уже долгое время мечтает о конструкторе Lego. Однако родители говорили ему, что это весьма дорогой подарок. Кроме того, они ссылались на то, что Дед Мороз не успевает выполнить его желание, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Школьник обещал поблагодарить премьера за исполнение его мечты.