Новосибирский маньяк получит срок спустя 12 лет

В Новосибирске предъявлено окончательное обвинение мужчине в убийствах 19 женщин с 1998 по 2005 годы.

Следователи проверили более 5 тысяч мужчин, допросили более 8 тысяч свидетелей и провели более 300 экспертиз. В 2016 году было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом мужчины, ранее проверявшегося правоохранительными органами на причастность к совершению преступления против личности.

23 апреля прошлого года подозреваемый был арестован, передает Росбалт.

На улицах Новосибирска маньяк знакомился с молодыми женщинами и предлагал им свидания. Если женщины соглашались, преступник на своей автомашине увозил их в безлюдные места, где убивал. Затем он расчленял тела жертв, а останки оставлял в разных местах в Новосибирске и его окрестностях.

Таким образом, в течение восьми лет были убиты 19 женщин в возрасте от 18 до 31 года.

Согласно выводам экспертов, обвиняемый полностью вменяем. Своей вины не признает.

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