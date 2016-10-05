Новосибирские ученые вырастили кристаллы для гибких дисплеев

Группа ученых из Новосибирска разработала органический материал, подходящий для создания гибких электронных устройств. С помощью этого материала можно создать, например, гибкий дисплей для мобильных устройств.

Такие разработки ведутся во всем мире, но российским ученым удалось обогнать зарубежных конкурентов: сибирские химики первыми вырастили из раствора однородные кристаллы, выход фотолюминисценции которых является одним из рекордных - порядка 65% при 35% у основных аналогов.

Ранее ТАСС сообщал о планах томских ученых к 2017 году напечатать на принтере первые отечественные образцы дисплеев из "чернил", созданных российскими химиками на основе органических полупроводников.