Новосибирские ученые вырастили кристаллы для гибких дисплеев
Группа ученых из Новосибирска разработала органический материал, подходящий для создания гибких электронных устройств. С помощью этого материала можно создать, например, гибкий дисплей для мобильных устройств.
Такие разработки ведутся во всем мире, но российским ученым удалось обогнать зарубежных конкурентов: сибирские химики первыми вырастили из раствора однородные кристаллы, выход фотолюминисценции которых является одним из рекордных - порядка 65% при 35% у основных аналогов.
Ранее ТАСС сообщал о планах томских ученых к 2017 году напечатать на принтере первые отечественные образцы дисплеев из "чернил", созданных российскими химиками на основе органических полупроводников.
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