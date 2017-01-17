Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии у европейцев

Благодаря применению новейшим методам генетического анализа ученые Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики» в обнаружили ген, отвечающий за развитие депрессии у европейцев.

«Это стало возможным благодаря новым методам генетического анализа, разработанным и реализованным в виде пакета программ «Фрегат» сотрудниками института», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ИЦиГ.

Ген был обнаружен в ходе изучения геномов, полученных от голландского центра «Эразмус» в Роттердаме, где занимаются изучением депрессии.

- Вклад генотипа в развитие депрессии примерно такой же, как и у шизофрении, но для шизофрении уже установлены десятки генов, которые контролируют возникновение и развитие этого заболевания. Для депрессии до сих пор не было надежно установлено ни одного гена, - отметила глава новосибирской лаборатории Татьяна Аксенович.

Голландские исследователи подтвердили полученный результат на независимой выборке людей, что позволяет считать его достоверным.