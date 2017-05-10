Новосибирские хирурги спасли ребенка с редкой патологией черепа
В новосибирской клинике имени Мешалкина прошла операция, вследствие которой младенца освободили от врожденной асимметрии черепа. Об этом сообщает пресс-служба клиники.
У новорожденного мальчика было диагностировано болезнь, при которой черепные швы зарастают преждевременно, что не дает головному мозгу нормально развиваться. Данное заболевание находят у одного младенца из тысячи, - сообщают «РИА Новости».
Хирурги провели операцию, в итоге которой череп младенца был реконструирован. Мальчик восстанавливается после операции, его с матерью выписали и отпустили домой.
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