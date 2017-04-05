Новосибирские активисты хотят установить памятник Сталину

В Новосибирске группа активистов пытается добиться установки памятника Иосифу Сталину.

Бюст уже готов. Он выполнен из стеклокомпозита, тонированного под темную бронзу. Работу по его созданию общественники оплатили из средств, пожертвованных населением. Установка памятника откладывается, поскольку мэрия не дает на это «добро», передает «Интерфакс».

В частности, власти не разрешили установить бюст ни в сквере Героев Революции, ни в мемориальном ансамбле, посвященном подвигу сибиряков в годы Великой Отечественной войны.

Активисты отмечают, что мэрия так и не провела опрос среди горожан относительно места установки бюста, хотя сама же на этом настаивала. В то ж время власти планируют установить памятник Николаю II и при этом не собираются спрашивать мнения жителей.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что установка памятника Сталину в городе расценивается неоднозначно и предложил активистам разместить его на частном участке.