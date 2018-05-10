В Новосибирске студент устроил стрельбу в колледже
Молодой человек ранил однокурсника и свел счеты с жизнью.
Инцидент произошел сегодня утром в Новосибирском колледже транспортных технологий имени Лунина. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.
Согласно предварительным данным, студент принес оружие в учебное заведение в разобранном виде. Собрав ружье в коридоре, он зашел в один из классов и начал стрелять по однокурсникам. В результате один человек был ранен. Еще трое получили переломы, после того как выпрыгнули в окно, спасаясь от выстрелов.
На месте инцидента работают правоохранители. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход расследования, сообщает Nation News.
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