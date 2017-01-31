В Новосибирске столкнулись БМП с иномаркой

На одном из перекрестков Новосибирска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и боевой машины пехоты (БМП).

Предполагается, что столкновение произошло по вине БМП, не уступившей дорогу иномарке. В результате аварии погибших и пострадавших нет, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что необычное ДТП спровоцировало образование пробки, протяженность которой составила полтора километра.