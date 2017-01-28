В Новосибирске сотни человек приняли участие в акции против повышения тарифов
В Новосибирске прошла акция протеста против роста тарифов ЖКХ. В ней приняли участие свыше 500 человек.
Протестующие настаивали на отмене распоряжения главы региона, которое устанавливает рост тарифов на уровне, значительно превышающем определенный правительством России, - 15%.
Организатор акции Андрей Гладченко пояснил «Интерфаксу», что местные власти не представили экономического обоснования такого роста. По его мнению, повышение тарифов снизит уровень жизни населения и повысит социальную напряженность.
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