В Новосибирске сотни человек приняли участие в акции против повышения тарифов

В Новосибирске прошла акция протеста против роста тарифов ЖКХ. В ней приняли участие свыше 500 человек.

Протестующие настаивали на отмене распоряжения главы региона, которое устанавливает рост тарифов на уровне, значительно превышающем определенный правительством России, - 15%.

Организатор акции Андрей Гладченко пояснил «Интерфаксу», что местные власти не представили экономического обоснования такого роста. По его мнению, повышение тарифов снизит уровень жизни населения и повысит социальную напряженность.