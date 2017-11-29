В Новосибирске пресечена деятельность нелегального казино

В Новосибирске правоохранительные органы разоблачили подпольное казино, организатором которого оказалась местная жительница.

Игорный дом был оборудован в одном из нежилых помещений. В штате нелегального казино состояли 10 человек, проводившие различные азартные игры.

В отношении хозяйки казино возбуждено уголовное дело. Следтвие подготовило все материалы для передачи его в суд, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на следственное управление СКР по региону.

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Места: Россия
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