В Новосибирске пресечена деятельность нелегального казино

В Новосибирске правоохранительные органы разоблачили подпольное казино, организатором которого оказалась местная жительница.

Игорный дом был оборудован в одном из нежилых помещений. В штате нелегального казино состояли 10 человек, проводившие различные азартные игры.

В отношении хозяйки казино возбуждено уголовное дело. Следтвие подготовило все материалы для передачи его в суд, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на следственное управление СКР по региону.