В Новосибирске подростки кинули в младенца лопатой

В Новосибирске восьмимесячный ребенок получил удар по голове лопатой, упавшей с крыши многоквартирного дома, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Уточняется, что инцидент произошел 9 мая в Октябрьском районе Новосибирска.

О происшествии стало известно после публикации сообщения мамы пострадавшего ребенка в социальной сети ВКонтакте.

По ее словам, возвращаясь вечером после праздничного салюта домой вместе с мужем и ребенком, на крыше одного из домов они заметили подростков, которые хотели что-то сбросить с крыши. Отец пострадавшего малыша крикнул на подростков, на что те в ответ кинули с крыши лопату. Мужчина попытался отбить ее рукой, но она попала ребенку в голову.

«Я подбежала, взяла ребенка, ребенок был весь в крови. Муж побежал их ловить к подъезду, из всех он поймал только одного, привел к подъезду», - рассказала мать раненого ребенка.

Он также отметила, что на допросе подросток заявил, что лопата случайно выскользнула из руки.

Ребенок госпитализирован, ему наложили швы.

Следователи организовали уголовно-процессуальную проверку. Устанавливается полная картина происшествия, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Надежда Савченко готова отсидеть в России 22 года

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО