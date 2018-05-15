В Новосибирске подростки кинули в младенца лопатой

В Новосибирске восьмимесячный ребенок получил удар по голове лопатой, упавшей с крыши многоквартирного дома, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Уточняется, что инцидент произошел 9 мая в Октябрьском районе Новосибирска.

О происшествии стало известно после публикации сообщения мамы пострадавшего ребенка в социальной сети ВКонтакте.

По ее словам, возвращаясь вечером после праздничного салюта домой вместе с мужем и ребенком, на крыше одного из домов они заметили подростков, которые хотели что-то сбросить с крыши. Отец пострадавшего малыша крикнул на подростков, на что те в ответ кинули с крыши лопату. Мужчина попытался отбить ее рукой, но она попала ребенку в голову.

«Я подбежала, взяла ребенка, ребенок был весь в крови. Муж побежал их ловить к подъезду, из всех он поймал только одного, привел к подъезду», - рассказала мать раненого ребенка.

Он также отметила, что на допросе подросток заявил, что лопата случайно выскользнула из руки.

Ребенок госпитализирован, ему наложили швы.

Следователи организовали уголовно-процессуальную проверку. Устанавливается полная картина происшествия, сообщает «РИА Новости».