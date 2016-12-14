В Новосибирске для охраны лесов используют видеокамеры
В новосибирских лесах установлены более двух десятков видеокамер для защиты от незаконной вырубки в преддверии Нового года.
Помимо этого охрану лесов круглосуточно ведут свыше 30 мобильных групп и стационарные посты.
По словам главы департамента лесного хозяйства региона Вячеслава Дубовицкого, проводятся рейды по елочным базарам, в ходе которых продавцы хвойных деревьев проверяются на предмет легальности товара, сообщает РИА «ФедералПресс».
В ведомстве также рассказали, что для праздника уже заготовлены порядка 15 тысяч хвойных деревьев – примерно половина от запланированного объема. Вырубка проводится в рамках очистки лесов.
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