В Новосибирске для охраны лесов используют видеокамеры

В новосибирских лесах установлены более двух десятков видеокамер для защиты от незаконной вырубки в преддверии Нового года.

Помимо этого охрану лесов круглосуточно ведут свыше 30 мобильных групп и стационарные посты.

По словам главы департамента лесного хозяйства региона Вячеслава Дубовицкого, проводятся рейды по елочным базарам, в ходе которых продавцы хвойных деревьев проверяются на предмет легальности товара, сообщает РИА «ФедералПресс».

В ведомстве также рассказали, что для праздника уже заготовлены порядка 15 тысяч хвойных деревьев – примерно половина от запланированного объема. Вырубка проводится в рамках очистки лесов.